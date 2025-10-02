Ünlü teknik direktörle kurye arasında ilginç diyalog: Sıkılınca ara beni

Haberler

Ünlü teknik direktör Çağdaş Atan ile bir kurye arasında geçen esprili diyalog sosyal medyada gündem oldu. Atan'ın "Sıkılınca ara beni adres sor" sözleri kullanıcıları güldürdü.

Bir kurye, adres sormak için yolda denk geldiği isim karşısında şaşkınlık yaşadı. Karşısına çıkan kişi, son olarak RAMS Başakşehir'i çalıştıran ünlü teknik direktör Çağdaş Atan'dı.

"SEN TEKNİK DİREKTÖRSÜN DEĞİL Mİ?"

Kurye, Atan'a yaklaşarak esprili bir şekilde, "Abi sen teknik direktörsün değil mi? Ben sana daha önce de adres sormuştum" dedi.

ATAN'DAN ESPRİLİ CEVAP

Çağdaş Atan ise gülümseten bir yanıtla, "Sıkılınca ara beni adres sor" yanıtını verdi. Bu kısa ama samimi diyalog, kısa sürede sosyal medyada paylaşılınca gündem oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

O anların sosyal medyada paylaşılmasının ardından kullanıcılar, "Çağdaş hoca taktik vermiyor ama adres veriyor", "Adres sorarken bile yıldız teknik direktöre denk gelmek bizim ülkemize özgü", "Sıkıldıkça hocayı arayalım, kaybolmayız artık" şeklinde eğlenceli yorumlar yaptı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
