Ünlü teknik adama şok! Maçı kaybetti, 19 dakika sonra gönderildi

Ünlü teknik adama şok! Maçı kaybetti, 19 dakika sonra gönderildi
Güncelleme:
Premier Lig ekibi Nottingham Forest, ligde alınan 3-0'lık Chelsea mağlubiyetinin ardından Ange Postecoglou'yla yollarını ayırdığını açıkladı. İngiliz ekibi, maçın bitiminden 19 dakika sonra deneyimli teknik adamın görevine son verdi.

İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest, 3-0'lık Chelsea mağlubiyetinin ardından Yunan asıllı Avustralyalı teknik adam Ange Postecoglou ile yollarını ayırdığını duyurdu.

MAÇ BİTTİ, 19 DAKİKA SONRA GÖNDERİLDİ

İngiliz ekibi, maçın bitiminden 19 dakika sonra deneyimli teknik adamın görevine son verdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Nottingham Forest Futbol Kulübü, bir dizi hayal kırıklığı yaratan sonuç ve performansın ardından Ange Postecoglou'nun derhal teknik direktörlük görevinden alındığını doğruladı. Kulüp şu anda daha fazla yorumda bulunmayacak." ifadeleri kullanıldı.

39 GÜN GÖREV YAPTI

Tecrübeli teknik adamla 39 günde 8 maça çıkan Forest, bu müsabakalarda 6 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Nottingham Forest, son olarak Premier Lig'de bugün konuk ettiği Chelsea'ye 3-0 yenildi.

KARİYERİ

Postecoglou, daha önce Brisbane Roar, Melbourne Victory, Avustralya Milli Takımı, Yokohama F. Marinos, Celtic ve Tottenham'ı çalıştırdı. Brisbane Roar, Yokohama F. Marinos ve Celtic'te lig zaferleri yaşayan tecrübeli teknik direktör, Tottenham'ı UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuna taşıdı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
