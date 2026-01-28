Ünlü teknik adam yapay zeka yüzünden kovuldu

Rus kulübü FC Soçi'de teknik direktör Robert Moreno'nun görevine son verildi. 48 yaşındaki çalıştırıcının, antrenman planlamasından transferlere kadar birçok kritik kararı yapay zekâ destekli sistemler üzerinden alması, kulüp içinde ciddi rahatsızlık yarattı.

OYUNCULARI 28 SAAT UYUTMADI

Kulübün eski sportif direktörü Andrei Orlov'un Sports Russia'ya yaptığı açıklamalar, yaşanan sürecin boyutunu gözler önüne serdi. Mart ayında FC SKA Khabarovsk deplasmanı öncesi Moreno'nun, seyahat ve antrenman programını ChatGPT yardımıyla hazırladığı belirtildi. Bu planlama sonucunda futbolcuların yaklaşık 28 saat boyunca uyuyamadığı iddia edildi.

Orlov, "Programı incelediğimde oyuncuların 28 saattir uyumadığını gördüm. Sabah 5'te kalkıp 7'de antrenman yapmaları gerekiyordu. Oyuncular bunun nedenini anlayamadı" ifadelerini kullandı.

TRANSFERLERİ DE YAPAY ZEKA BELİRLEDİ

Moreno'nun yalnızca günlük programları değil, transfer tercihlerini de yapay zekâya bıraktığı aktarıldı. ChatGPT'nin analizleri doğrultusunda kadroya katılan Kazak forvet Artur Şuşenachev, Soçi formasıyla çıktığı 10 maçta gol atamadı ve bir sezon sonra takımdan gönderildi.

SOYUNMA ODASINDA GÜVEN KAYBI

Orlov, Moreno'nun empati kurmakta zorlandığını ve oyuncularla bağının koptuğunu belirtti. Rus çekirdeğin teknik direktörden memnun olmadığı, yabancı futbolcuların da zamanla Moreno'nun kararlarına güvenini yitirdiği ifade edildi.

SAHADAKİ SONUÇLAR DA KÖTÜYDÜ

Moreno, son sezonunda Rusya Premier Lig'de takımın başında çıktığı 7 maçta yalnızca 1 puan toplayabildi. Bu performansın ardından kulüp yönetimiyle yollar ayrıldı.