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Ünlü şarkıcı Gökhan Özoğuz, olaylı Amedspor maçından sonra Bursaspor taraftarına sahip çıktı

Spor Haberleri

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, olaylı Bursaspor-Amedspor maçından sonra yeşil-beyazlı taraftarlara sahip çıktı. Özoğuz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu faşist ve ırkçı çirkinliği Bursaspor taraftarlarının içine sızmış kargaşa, provokasyon başlatanlar olduğunu herkes gün gibi biliyor. Bursaspor taraftarını tüm Türkiye bilir ve tanır. Alçak hamlelerinizle kirletmeyin nadide kulüplerimizi." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin konuştuğu olaylı Bursaspor- Amedspor maçı sonrası Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Özoğuz, tüm Bursaspor taraftarının tribünde yaşananlardan sorumlu tutulamayacağını belirtti.

"ALÇAK HAMLELERİNİZLE KİRLETMEYİN NADİDE KULÜPLERİMİZİ"

Gökhan Özoğuz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu faşist ve ırkçı çirkinliği Bursaspor taraftarlarının içine sızmışkargaşa, provokasyon başlatanlar olduğunu herkes gün gibi biliyor. Bursaspor taraftarını tüm Türkiye bilir ve tanır. Alçak hamlelerinizle kirletmeyin nadide kulüplerimizi." ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı Gökhan Özoğuz, olaylı Amedspor maçından sonra Bursaspor taraftarına sahip çıktı

NE OLMUŞTU?

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup mücadelesinde Bursaspor, sahasında Amedspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşma öncesinde başlayan olaylar saha içine de yansıdı Sahaya yabancı maddelerin yağdığı maçta tribünde açılan "Beyaz Toros" ile "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım pankartları damga vurdu. Mücadelede yaşananlara futbolseverler, siyasetçiler ve ünlü isimler tepki gösterdi.

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Gökhan Özoğuz Bursaspor Amedspor Athena Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Metin Demir:

bu olayların sorumlusu tffdir bu iki takımı aynı guruba koymayacaksın yada seyircisiz oynatacaksın ırkçılığı körüklüyen alakası olmayan insanlar ırkçı oluyor

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