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Ünlü sanatçı Fettah Can, Jose Mourinho'yu küfürler yağdırdı

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Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'u 3-2 yendi. Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü sanatçı Fettah Can, Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho'yu hedef alarak küfürlü ifadeler kullandı. Fettah Can, "Mourinho, S..git bu takımdan! Yeter ulan, yeter!" şeklindeki ifadelerle Portekizli teknik adamı istifaya çağırdı.

Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'u 3-2 mağlup etti ve zirve takibini sürdürdü.

Mücadelenin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü sanatçı Fettah Can, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Mourinho'yu hedef alarak ağıza alınmayacak küfürler etti.

İşte Fettah Can'ın o sözleri;

Fettah Can, sosyal medya hesabından yaptığı küfürlü paylaşımında, "Mourinho, s... git bu takımdan! Yeter ulan, yeter!" dedi.

"YAZIK VALLA YAZIK"

Bunun üzerine bir paylaşım daha yapan Fettah Can, "Fenerbahçeyi bu aşağılık futbola mahkum eden kim varsa hemen istifa etsin. Yazık valla yazık" ifadeleriyle Portekizli teknik adamı işaret etti. Fettah Can, daha sonra o küfürlü paylaşımını sildi.

İşte o paylaşım;

Ünlü sanatçı Fettah Can, Jose Mourinho'yu küfürlü paylaşımıyla istifaya çağırdı

Ünlü sanatçı Fettah Can, Jose Mourinho'yu küfürlü paylaşımıyla istifaya çağırdı

Ünlü sanatçı Fettah Can, Jose Mourinho'yu küfürler yağdırdı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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