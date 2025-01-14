Ünlü sanatçı Fettah Can, Jose Mourinho'yu küfürler yağdırdı

Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'u 3-2 mağlup etti ve zirve takibini sürdürdü.

Mücadelenin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü sanatçı Fettah Can, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Mourinho'yu hedef alarak ağıza alınmayacak küfürler etti.

İşte Fettah Can'ın o sözleri;

Fettah Can, sosyal medya hesabından yaptığı küfürlü paylaşımında, "Mourinho, s... git bu takımdan! Yeter ulan, yeter!" dedi.

"YAZIK VALLA YAZIK"

Bunun üzerine bir paylaşım daha yapan Fettah Can, "Fenerbahçeyi bu aşağılık futbola mahkum eden kim varsa hemen istifa etsin. Yazık valla yazık" ifadeleriyle Portekizli teknik adamı işaret etti. Fettah Can, daha sonra o küfürlü paylaşımını sildi.

İşte o paylaşım;