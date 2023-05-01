Bin pişman! Ünlü sanatçı Ertan Saban, Galatasaraylı taraftarlardan özür diledi

Beşiktaş'ın kazandığı derbi sonrası Galatasaray aleyhine yapılan ağır tezahürata katılan ünlü sanatçı Ertan Saban, görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından G.Saray'dan sert tepki gördü. Özür videosu yayınlayan Sabah, "Bunun hiçbir özrü yok ama gerçekten bütün samimiyetimle özür diliyorum. Kutlamanın ve taraftarlığın hararetiyle kurulmuş bir cümleydi" dedi.

Beşiktaşlı ünlü sanatçı Ertan Saban, Galatasaray aleyhine içinde ağır ifadelerin olduğu tezahürat yaparken görüntülendi. Derbi kutladığı mekanda büyük bir coşkuyla bu tezahürata katılan Saban, kayıt altına alındığını fark ettiğinde tezahüratı bıraktı.

TEPKİ YAĞDI

Galatasaraylı taraftarlar, Saban'a büyük tepki gösterdi. Özür paylaşımı yapması için mesajlar atıldı. Saban'dan da hemen bir özür videosu geldi.

"SAMİMİYETİMLE ÖZÜR DİLİYORUM"

Saban paylaştığı videoda, "Galatasaray camiasını, özellikle taraftarlarını kırdığım için üzdüğüm için tüm samimiyetimle özür dilerim. Maç sonrası kutlamanın hararetiyle, hiçbir özrü yok, taraftar hararetiyle söylenmiş bir cümleydi benimkisi. Gerçekten bütün samimiyetimle özür diliyorum" ifadelerini kullandı.