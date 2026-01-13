Haberler

Ünlü oyuncu, Beşiktaş'ın genç kalecisiyle aşk yaşıyor

Güncelleme:
Gözleri Karadeniz dizisindeki 'Fatoş' karakteriyle tanınan Türkü Su Demirel, özel hayatıyla gündeme geldi. Bir süre rapçi Çakal ile aşk iddialarına karışan Demirel'in, Beşiktaş'ın genç kalecisi Emre Bilgin ile birliktelik yaşadığı öne sürüldü. Çift, Kuruçeşme'de birlikte görüntülenirken, 'ilişkiniz hayırlı olsun' sözlerine 'teşekkür ederiz' yanıtını verdi.

Genç yaşına rağmen ekranların aranan isimlerinden biri haline gelen Türkü Su Demirel, rol aldığı projelerle adından söz ettirirken, bu kez aşk hayatıyla konuşulmaya başladı.

ÇAKAL İDDİASI VARDI, YENİ İSİM ORTAYA ÇIKTI

Bir süredir rapçi Çakal ile aşk yaşadığı dedikodularına konu olan Demirel'in, iddiaların aksine kalbini Beşiktaş'ın genç kalecisi Emre Bilgin'e kaptırdığı öne sürüldü.

KURUÇEŞME'DE BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİLER

Türkü Su Demirel ile Emre Bilgin Kuruçeşme'de görüntülendi. Görüntü alan kişilerin "İlişkiniz hayırlı olsun" sözleri karşısında çiftin "Teşekkür ederiz" yanıtını verdiği öne sürüldü.

