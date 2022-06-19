Ünlü menajer Jorge Mendes vurgun yaptı! Sattığı iki futbolcudan kazandığı paraya takım kurulur

Porto'nun 35 milyon euroya Arsenal'e sattığı Fabio Vieira ve 40 milyon euroya Paris Saint-Germain'e giden Vitinha'nın menajerlik haklarını elinde bulunduran Jorge Mendes, bu transferlerden büyük kazanç sağladı.

13.5 MİLYON EUROYU CEBİNE KOYDU

Sporx'in Portekiz basınından aktardığı habere göre, Jorge Mendes, toplamda 75 milyon euroyu bulan bu iki transferden 13.5 milyon euro gelir elde etti. Porto ile Mendes'in arasındaki anlaşma gereği 30 milyon euronun üzerindeki bonservis bedeline yapılan transferlerde aradaki farkın yarısını alan Mendes, sadece Vitinha transferinden 5 milyon euroyu cebine koymuş oldu.

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