Ünlü menajer Jorge Mendes vurgun yaptı! Sattığı iki futbolcudan kazandığı paraya takım kurulur
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Dünyaca ünlü menajer Jorge Mendes, geçtiğimiz günlerde Porto'dan Arsenal ve Paris Saint-Germain'e sattığı futbolcular Fabio Vieira ve Vitinha'dan kazandğı parayla gündeme oturdu. Portekizli menajer iki futbolcudan toplam 13.5 milyon euroyu cebine koydu.
Porto'nun 35 milyon euroya Arsenal'e sattığı Fabio Vieira ve 40 milyon euroya Paris Saint-Germain'e giden Vitinha'nın menajerlik haklarını elinde bulunduran Jorge Mendes, bu transferlerden büyük kazanç sağladı.
13.5 MİLYON EUROYU CEBİNE KOYDU
Sporx'in Portekiz basınından aktardığı habere göre, Jorge Mendes, toplamda 75 milyon euroyu bulan bu iki transferden 13.5 milyon euro gelir elde etti. Porto ile Mendes'in arasındaki anlaşma gereği 30 milyon euronun üzerindeki bonservis bedeline yapılan transferlerde aradaki farkın yarısını alan Mendes, sadece Vitinha transferinden 5 milyon euroyu cebine koymuş oldu.
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