Ünlü isimlerden Wings for Life Word Run'a destek

İZMİR (İHA) - Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yapmak için tüm dünyada aynı anda koşulan Wings for Life World Run 2022'a ünlü isimler de destek veriyor.

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yapmak için tüm dünyada aynı anda koşulan Wings for Life World Run 2022'da ünlü isimler de 'koşamayanlar için koşuyor'. Saat 14.00'te İzmir'deki Kültürpark'tan start alan Wings for Life World Run 2022'da yer alan Müge Boz, Caner Erdeniz, Pelin Altan, Anıl Altan, Onur Büyüktopçu, Cemre Gümeli, Müjde Uzman, Ayşe Tolga gibi birçok ünlü isim omurilik felçlilerine destek oldu.

Wings for Life Vakfı hakkında

Dünya çapında milyonlarca kişi çoğunlukla trafik ya da ev kazaları sonucu omurilik felci nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum oluyor. Tek hedefi omurilik felci araştırmalarını desteklemek olan Wings For Life, kar amacı gütmeyen bir vakıf olarak 2005 yılından beri dünya çapında insanların hayatını değiştiren araştırma projelerine ve klinik çalışmalara fon sağlıyor. Wings for Life World Run kayıt ücretleri ile toplanan bağışların tamamı Wings For Life Vakfı'nın nihai hedefine ulaşmasına yardımcı oluyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor