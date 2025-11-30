Haberler

Ünlü İsim, ehliyet sınavı için İstanbul'dan Malatya'ya 1100 km yol gitti

Ünlü İsim, ehliyet sınavı için İstanbul'dan Malatya'ya 1100 km yol gitti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe'nin yıldız ismi Melissa Vargas, B1 sınıfı ehliyet sınavına girmek üzere İstanbul'dan Malatya'ya gitti. Vargas, fahri memleketi Malatya'da vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sınav için kente gelen milli sporcu, Şehir Mezarlığı'ndaki Trafik Eğitim Parkuru'nda sevenleriyle bir araya geldi, bol bol fotoğraf çektirdi.

  • Melissa Vargas, B1 ehliyeti sınavına girmek için İstanbul'dan Malatya'ya gitti.
  • Melissa Vargas, Malatya'ya dördüncü gelişi olduğunu belirtti.
  • Melissa Vargas, Malatya'ya olan sevgisinin Akif Başkan'a olan sevgisiyle başladığını ifade etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ve Fenerbahçe'nin yıldızı Melissa Vargas, bu kez sahada değil, direksiyon başında görüntülendi.

EHLİYET SINAVI İÇİN MALATYA'YA GELDİ

Küba asıllı milli voleybolcu, B1 ehliyeti için sınava girmek üzere İstanbul'dan fahri memleketi olan Malatya'ya geldi. Vargas, Şehir Mezarlığı'ndaki Trafik Eğitim Parkuru'nda sınav öncesi kendisini karşılamaya gelen Malatyalılar ile bol bol sohbet etti. Yıldız isim, sevenleriyle fotoğraf çektirdi.

Ünlü İsim, ehliyet sınavı için İstanbul'dan Malatya'ya geldi

"MALATYA'YA DÖRDÜNCÜ GELİŞİM, KAYISIYA BAYILIYORUM"

Sınav öncesi Malatya ile bağından söz eden Vargas, yine samimi açıklamalar yaparak, 'Malatya'ya dördüncü gelişim. Kayısısını çok seviyorum, sürekli kayısı yiyorum. Sahadayken kendimi tamamen özgür hissediyorum. Hiçbir baskı yok. Ama saha dışında, farklı ortamlarda zaman zaman daha fazla baskı altında kaldığımı söyleyebilirim.' dedi.

Ünlü İsim, ehliyet sınavı için İstanbul'dan Malatya'ya geldi

"BEN MALATYALIYIM… BU SEVGİ AKİF BAŞKAN'LA BAŞLADI"

Malatya'ya bağının köklerini de anlatan milli yıldız, bu sevginin tesadüf olmadığını vurgulayarak, 'Malatya'ya çok özel bir sevgim var. Bu Akif Başkan'a olan sevgimle başladı. Birkaç kez Malatya'dan geldiğimi söyledim çünkü şehirle ve insanlarıyla güçlü bir bağ hissediyorum. Her gelişimde kendimi çok iyi hissediyorum. İnsanlar çok samimi, sıcak ve dostça.' ifadelerini kullandı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, hava gücünü sahneye çıkardı

Kuzey Kore liderinden tüm dünyaya mesaj! Göz dağı verdi
Ankara'da telebar operasyonu! 56 kişi gözaltına alındı

Şehri ayağa kaldıran telebar operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen af talep etti

Netanyahu, Cumhurbaşkanı'ndan resmen affını istedi
AK Partili Tayyar'dan olay iddia: Öcalan 'Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak' dedi

"Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak"
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, hava gücünü sahneye çıkardı

Kuzey Kore liderinden tüm dünyaya mesaj! Göz dağı verdi
Ne altın ne dolar! İslam Memiş'ten 2026'nın yatırım şampiyonu tahmini

Ne altın ne dolar! İslam Memiş'ten 2026'nın yatırım şampiyonu tahmini
Dubai'de canlı yayında dayak skandalı:MMA dövüşçüsü, Subo'yu yere serdi

Canlı yayında öldüresiye dayak! MMA dövüşçüsü öfkesine hakim olamadı
Real Madrid'den binlerce beğeni alan Arda Güler paylaşımı

Real Madrid'den binlerce beğeni alan Arda Güler paylaşımı
Japon deprem uzmanından dikkat çeken uyarı: Çantanızda mutlaka tuz ve streç film bulunmalı

Çantanızda bu 2 şey mutlaka bulunmalı! Biri tuz diğeri daha ilginç
Taş, sopa ve bıçaklar kullanıldı! İki grup arasında kavga

Taş, sopa ve bıçaklar kullanıldı! İki grup arasında kavga
Sokaklar göle döndü ama o balkondan olta attı

Sokaklar göle döndü ama o balkondan olta attı
25 ülkeye ihracat yapıyordu! Türkiye'nin gıda devi iflasın eşiğinde

Türkiye'nin gıda devi iflas bayrağını çekti
Pitbull dehşeti! İki küçük kardeş ölümden döndü

Pitbull dehşeti! İki küçük kardeş ölümden döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.