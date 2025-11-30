Ünlü İsim, ehliyet sınavı için İstanbul'dan Malatya'ya 1100 km yol gitti

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ve Fenerbahçe'nin yıldızı Melissa Vargas, bu kez sahada değil, direksiyon başında görüntülendi.

EHLİYET SINAVI İÇİN MALATYA'YA GELDİ

Küba asıllı milli voleybolcu, B1 ehliyeti için sınava girmek üzere İstanbul'dan fahri memleketi olan Malatya'ya geldi. Vargas, Şehir Mezarlığı'ndaki Trafik Eğitim Parkuru'nda sınav öncesi kendisini karşılamaya gelen Malatyalılar ile bol bol sohbet etti. Yıldız isim, sevenleriyle fotoğraf çektirdi.

"MALATYA'YA DÖRDÜNCÜ GELİŞİM, KAYISIYA BAYILIYORUM"

Sınav öncesi Malatya ile bağından söz eden Vargas, yine samimi açıklamalar yaparak, 'Malatya'ya dördüncü gelişim. Kayısısını çok seviyorum, sürekli kayısı yiyorum. Sahadayken kendimi tamamen özgür hissediyorum. Hiçbir baskı yok. Ama saha dışında, farklı ortamlarda zaman zaman daha fazla baskı altında kaldığımı söyleyebilirim.' dedi.

"BEN MALATYALIYIM… BU SEVGİ AKİF BAŞKAN'LA BAŞLADI"

Malatya'ya bağının köklerini de anlatan milli yıldız, bu sevginin tesadüf olmadığını vurgulayarak, 'Malatya'ya çok özel bir sevgim var. Bu Akif Başkan'a olan sevgimle başladı. Birkaç kez Malatya'dan geldiğimi söyledim çünkü şehirle ve insanlarıyla güçlü bir bağ hissediyorum. Her gelişimde kendimi çok iyi hissediyorum. İnsanlar çok samimi, sıcak ve dostça.' ifadelerini kullandı.