Ünlü DJ Mahmut Orhan, Bursaspor İçin Performans Sergileyecek

Dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan, Bursaspor'un maddi destek sağlama amacıyla düzenlenecek etkinlikte sahne alacağını duyurdu. Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda gerçekleşecek olan bu özel konserle, Bursaspor'a önemli bir gelir sağlanması hedefleniyor.

Bursaspor taraftarı Yusuf Mercan'ın sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıya kayıtsız kalmayan Mahmut Orhan, Bursaspor için destek konseri vereceğini açıkladı.

Mercan'ın, " Dünya'da en çok tanınan Bursasporlu olarak Timsah Arena'da veya belirlenen başka bir alanda bir performans sergileyerek Bursalı hemşerilerini ve Bursasporlu kardeşlerini mutlu edebilir, Bursaspor'umuza da güzel bir gelir bırakabiliriz." şeklindeki çağrısına Orhan, "Seve seve her zaman hazırız. Tüm Bursa'nın orada olacağına eminim." yanıtını verdi.

Dünyanın en ünlü DJ'lerinden biri olarak kabul edilen Mahmut Orhan, stadyumlarda on binlerce kişi tarafından izlenen performanslarıyla tanınıyor. Orhan'ın Instagram'da 2 milyon, YouTube'da ise yüz milyonlarca görüntülenme alan paylaşımları bulunuyor.

Bu özel konser, Bursaspor'un finansal desteğini artırmanın yanı sıra Bursalıları ve futbol severleri bir araya getirerek, müzik ve sporun birleştirici gücünü sergileyecek. Bursaspor ve Mahmut Orhan'ın işbirliği, hem müzikseverlerin hem de futbol taraftarlarının büyük ilgisini çekmesi bekleniyor.