Ünlü boksör Anthony Joshua trafik kazası geçirdi: 2 kişi hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü boksör Anthony Joshua'nın Nijerya'da karıştığı trafik kazasında iki kişinin hayatını kaybettiği öne sürüldü. Joshua'nın ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

NİJERYA'DA KAZA: 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

JOSHUA TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE KALDIRILDI

Edinilen bilgilere göre Anthony Joshua, kazanın ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Ünlü sporcunun sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, tedbir amaçlı gözlem altında tutulduğu belirtildi.

SORUŞTURMA BEKLENİYOR

Kazanın nasıl meydana geldiği, Joshua'nın kazadaki rolü ve olayın kesin koşullarıyla ilgili resmi makamlarca yürütülecek soruşturmanın ardından netleşmesi bekleniyor.