Ünlü boksör Anthony Joshua trafik kazası geçirdi: 2 kişi hayatını kaybetti

Ünlü boksör Anthony Joshua trafik kazası geçirdi: 2 kişi hayatını kaybetti Haber Videosunu İzle
Ünlü boksör Anthony Joshua trafik kazası geçirdi: 2 kişi hayatını kaybetti
Dünyaca ünlü boksör Anthony Joshua, Nijerya'da trafik kazası geçirdi. Kazada iki kişi hayatını kaybetti. Joshua'nın tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Ünlü sporcunun sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, tedbir amaçlı gözlem altında tutulduğu belirtildi.

  • Boksör Anthony Joshua'nın Nijerya'da karıştığı trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti.
  • Anthony Joshua tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Dünyaca ünlü boksör Anthony Joshua'nın Nijerya'da karıştığı trafik kazasında iki kişinin hayatını kaybettiği öne sürüldü. Joshua'nın ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Ünlü boksör Anthony Joshua trafik kazası geçirdi: 2 ölü

NİJERYA'DA KAZA: 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Dünyaca ünlü boksör Anthony Joshua'nın Nijerya'da karıştığı trafik kazasının ardından olay yerinde iki kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı. Kazaya ilişkin detaylar kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Ünlü boksör Anthony Joshua trafik kazası geçirdi: 2 ölü

JOSHUA TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE KALDIRILDI

Edinilen bilgilere göre Anthony Joshua, kazanın ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Ünlü sporcunun sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, tedbir amaçlı gözlem altında tutulduğu belirtildi.

SORUŞTURMA BEKLENİYOR

Kazanın nasıl meydana geldiği, Joshua'nın kazadaki rolü ve olayın kesin koşullarıyla ilgili resmi makamlarca yürütülecek soruşturmanın ardından netleşmesi bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Spor
Haberler.com
