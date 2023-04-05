"Kılıçdaroğlu ve F.Bahçe'nin aynı anda kazanması imkansız" kehaneti soruldu! Verdiği cevap bomba

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na katıldığı canlı yayında "Bir astrologun Fenerbahçe ve Kılıçdaroğlu'nun aynı anda kazandığı senaryo imkansız diye bir kehaneti oldu. Siz hangisini tercih ederdiniz?" sorusu yöneltildi. Kılıçdaroğlu, "Çok zor bir soru. Önce Türkiye tabii. Türkiye olmasa takımlarımız olmaz" yanıtını verdi.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk'te katıldığı canlı yayında seçimler için kehanette bulunan astrolog Rezzan Kiraz'ın, "Fenerbahçe ve Kılıçdaroğlu'nun kazandığı senaryo imkansız" sözlerinin sorulmasına cevap verdi.

"HANGİSİNİ TERCİH EDERSİNİZ?"

Sunucu Kürşad Oğuz, "Bir astrolog dediki, 'Bu sene iki ihtimal var, ya Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olacak, ya Fenerbahçe şampiyon olacak. İkisi bir arada olmayacak.' Hangisini tercih ederdiniz?" sorusunu yöneltti.

"ÇOK ZOR BİR SORU"

Kılıçdaroğlu ise şu yanıtı verdi: Çok zor bir soru. Önce Türkiye. Önce Türkiye tabii. Çünkü Türkiye olmazsa zaten takımlar da olmayacak yani. Bir Türkiye olmalı. Takımlar da güçlü olmalı, onlar da kendi aralarında yarışmalı. Bütün takımlar bizim takımlarımız. Ama ortaklaştığınız yer neresi? Milli Takım. Milli Takım şampiyon olursa hepimiz seviniriz.