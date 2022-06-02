Üniversiteler Triatlon Türkiye şampiyonası tamamlandı - Haberler

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Üniversiteler Triatlon Türkiye şampiyonası tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Üniversiteler Triatlon Türkiye şampiyonası tamamlandı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu faaliyet takviminde yer alan Üniversiteler Triatlon Türkiye Şampiyonası, Balıkesir Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu faaliyet takviminde yer alan Üniversiteler Triatlon Türkiye Şampiyonası, Balıkesir Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsünde, 9 üniversiteden kadınlar ve erkeklerde 66 sporcunun katımıyla gerçekleştirildi. Yüzme etabının, Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda yürütüldüğü şampiyonada, bisiklet ve koşu etapları da kampüste tamamlandı.

Şampiyonayı; kadınlarda Milli Savunma Üniversitesi birincilikle tamamlarken, Özyeğin Üniversitesi ve Alaaddin Keykubat Üniversitesi de ikincilik ve üçüncülük kürsüsüne çıktı. Erkeklerde ise Alaaddin Keykubat Üniversitesinin birinci olduğu şampiyonayı, Milli Savunma Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi de ikinci ve üçüncü olarak tamamladı.

Bireysel madalyaların da verildiği şampiyona, Burhan Erdayı Spor Salonunda düzenlenen kupa ve madalya töreni ile sona erdi. Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Narlı'nın da bir konuşma yaparak tüm sporcuları tebrik ettiği törende, dereceye giren, sporcu ve takımlara, madalya ve kupaları verildi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

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