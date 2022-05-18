Üniversiteler Muaythai Türkiye Şampiyonasına Balıkesir'de başladı - Haberler

Balıkesir Üniversitesi, (BAÜN) Türkiye'de sayılı üniversitede bulunan sportif altyapısı ve spor tesisleri ile ulusal spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Son olarak Üniversite Sporları Federasyonu ve Türkiye Muaythai Federasyonu organizasyonuyla gerçekleştirilen, Üniversiteler Muaythai Türkiye Şampiyonası, BAÜN ev sahipliğinde başladı.

18- 22 Mayıs tarihleri arasında BAÜN Burhan Erdayı Spor Salonunda gerçekleştirilecek Şampiyonada, 35 farklı üniversiteden kadınlar ve erkekler kategorilerinde 120 sporcu yer alıyor. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Spor