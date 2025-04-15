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Üniversiteler Kick Boks Türkiye Şampiyonası Balıkesir'de Gerçekleşti

Üniversiteler Kick Boks Türkiye Şampiyonası Balıkesir'de Gerçekleşti
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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversiteler Kick Boks Türkiye Şampiyonası, 9-11 Nisan 2025 tarihlerinde Balıkesir'de yapıldı. Turnuvada çeşitli branşlarda dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu organizasyonuyla düzenlenen Üniversiteler Kick Boks Türkiye Şampiyonası, 9-11 Nisan 2025 tarihleri arasında BAÜN Burhan Erdayı Spor Salonu'nda gerçekleşti. Şampiyonanın ardından dereceye giren sporculara madalyalara törenle takdim edildi.

3 gün süren organizasyonda, Full Contact, K1 Style, Kick Light ve Point Fighting branşlarında Türkiye genelinden çok sayıda üniversitenin sporcuları mücadele etti. Müsabakalar büyük heyecana sahne olurken, sporcular centilmence ve yüksek performansla yarıştı.

Balıkesirli sporcular da turnuvada önemli başarılar elde etti. Farklı sıklet ve branşlarda mücadele eden öğrenciler, birincilik, ikincilik ve üçüncülük dereceleriyle kürsüye çıkmayı başardı.

Şampiyonanın kapanış seremonisine; Balıkesir protokolü, Ankara'dan gelen federasyon yöneticileri, akademisyenler ve sporcular katıldı. - BALIKESİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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