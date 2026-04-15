Ünilig Masa Tenisi Şampiyonası Burdur'da başladı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen Üniversiteler Arası Ünilig Masa Tenisi Şampiyonası, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, şampiyonaya 58 üniversiteden 360 sporcu katıldı.

MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, üniversite sporlarının gelişimine katkı sunmaya devam ettiklerini belirterek, sporun yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda akademik ve zihinsel gelişime de katkı sağladığını kaydetti.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen de federasyon olarak yaklaşık 60 branşta faaliyet yürüttüklerini ve Türkiye'nin farklı illerinde eş zamanlı organizasyonlar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Üniversitelerle yapılan iş birliklerinin organizasyonların başarısında büyük rol oynadığını aktaran Türkmen, Burdur'un sahip olduğu güçlü altyapıyla hem ulusal hem de uluslararası spor etkinlikleri için önemli bir merkez konumunda olduğunu kaydetti.

Türkmen, ilerleyen süreçte faaliyetleri çeşitlendirerek daha fazla öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.

Şampiyona, 17 Nisan'da sona erecek.