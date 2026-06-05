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UNİPER Üniversite Personeli Spor Oyunları, Burdur'da başladı

UNİPER Üniversite Personeli Spor Oyunları, Burdur'da başladı
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TÜSF tarafından ilk kez düzenlenen UNİPER Üniversite Personeli Spor Oyunları, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ev sahipliğinde başladı. 15 üniversiteden 270 personel, futbol, voleybol ve masa tenisinde yarışacak.

TÜRKİYE Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF), tarafından ilk kez düzenlenen UNİPER Üniversite Personeli Spor Oyunları, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ev sahipliğinde başladı.

TÜSF tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen UNİPER Üniversite Personeli Spor Oyunları, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ev sahipliğinde başladı. Organizasyonda 15 üniversiteden yaklaşık 270 akademik ve idari personel yer alıyor. UNİPER kapsamında; futbol, voleybol ve masa tenisi branşlarında gerçekleştirilecek müsabakalar, 7 Haziran'da oynanacak final karşılaşmaları ve ödül töreniyle sona erecek. Açılış programına Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Fırat Üniversitesi Rektörü ve TÜSF Asbaşkanı Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan, TÜSF Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yönal ile çok sayıda üniversite personeli katıldı.

Açılış töreninde konuşan TÜSF Başkanı Mutlu Türkmen, üniversitelerde spor kültürünün yalnızca öğrencilerle sınırlı olmadığını belirterek akademik ve idari personelin de sporun aktif bir parçası olması gerektiğini söyledi. Üniversite Personeli Spor Oyunları'nın bu anlayışla hayata geçirildiğini ifade eden Türkmen, organizasyonun üniversiteler arasındaki etkileşimi güçlendireceğini ve ilerleyen yıllarda daha geniş katılımla geleneksel hale geleceğine inandıklarını kaydetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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