Üniversite futbol finalinde hakem, kaleciye hakaret nedeniyle polise şikayet etti

Türkiye Üniversiteler Arası Futbol Süper Lig müsabakalarının finalinde hakem Alper Oran, maçı kaybeden takımın kalecisi Yakup Yeşil'i kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle polise şikayet etti. Oran, ifadesi alınan kaleci Yakup Yeşil'in, depremzedelere bağış yapması şartıyla şikayetinden vazgeçti.

BURDUR'da düzenlenen Türkiye Üniversiteler Arası Futbol Süper Lig müsabakalarının finalinde hakem Alper Oran, maçı kaybeden takımın kalecisi Yakup Yeşil'i kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle polise şikayet etti. Oran, ifadesi alınan kaleci Yakup Yeşil'in, depremzedelere bağış yapması şartıyla şikayetinden vazgeçti.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Futbol Süper Lig Müsabakaları Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Tesisleri'nde düzenlendi. 5 gün süren turnuvanın finalinde İstanbul Esenyurt Üniversitesi ile Samsun 19 Mayıs Üniversitesi karşılaştı. Maçı 1-0 kazanan Samsun 19 Mayıs Üniversitesi şampiyon oldu. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğrencileri, rakip takım oyuncularına ve hakemlere sözlü saldırıda bulundu. Esenyurt Üniversitesi'nden bir futbolcu plastik sandalyeyle 19 Mayıs Üniversitesi öğrencilerine saldırmak istedi. Futbolcuyu sahadaki takım arkadaşları ile polis engelledi.

4 grupta 13 takımın mücadele ettiği turnuvada Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'ni 2-1 yenen İstanbul Aydın Üniversitesi üçüncü oldu. Turnuvada dereceye giren takımlara madalya ve kupaları MAKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Durmuş Acar ve Rektör Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kılınç verdi.