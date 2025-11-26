Haberler

Union SG'li oyuncudan Galatasaray taraftarını kızdıran Fenerbahçe sözleri

Union SG'li Ousseynou Niang, Galatasaray galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada "Fenerbahçe daha zordu" diyerek Türkiye'nin iki devini karşılaştırdı. Açıklama sosyal medyada büyük ses getirdi.

  • Union Saint-Gilloise oyuncusu Ousseynou Niang, Galatasaray'ı 1-0 yendikleri maç sonrası 'Fenerbahçe daha zordu' dedi.
  • Union Saint-Gilloise, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Fenerbahçe'ye iki maçta da yenilmişti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Rams Park'ta Galatasaray'ı 1-0 yenerek sürpriz yapan Union Saint-Gilloise'da forma giyen Ousseynou Niang, maç sonu basın mensuplarına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Union Saint-Gilloise'ın Senegalli futbolcusu Ousseynou Niang, Galatasaray galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada Türkiye'nin iki dev kulübü hakkında dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.

"FENERBAHÇE DAHA ZORDU"

Galatasaray'ı İstanbul'da 1-0 mağlup ederek büyük bir sürprize imza atan Belçika ekibinde Niang, kendisine yöneltilen "Galatasaray mı, Fenerbahçe mi daha zordu?" sorusuna "Fenerbahçe daha zordu" şeklinde yanıt verdi. Niang'ın bu yorumu, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

FENERBAHÇE 2 MAÇI DA KAZANMIŞTI

Union SG, sezonun başlarında Fenerbahçe ile UEFA Avrupa Ligi elemelerinde karşılaşmış ve sarı-lacivertliler iki maçta da rakibini yenmişti. Niang'ın bu yorumu, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Alper Kızıltepe
