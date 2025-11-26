Union SG'li oyuncudan Galatasaray taraftarını kızdıran Fenerbahçe sözleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Rams Park'ta Galatasaray'ı 1-0 yenerek sürpriz yapan Union Saint-Gilloise'da forma giyen Ousseynou Niang, maç sonu basın mensuplarına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Union Saint-Gilloise'ın Senegalli futbolcusu Ousseynou Niang, Galatasaray galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada Türkiye'nin iki dev kulübü hakkında dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.

"FENERBAHÇE DAHA ZORDU"

Galatasaray'ı İstanbul'da 1-0 mağlup ederek büyük bir sürprize imza atan Belçika ekibinde Niang, kendisine yöneltilen "Galatasaray mı, Fenerbahçe mi daha zordu?" sorusuna "Fenerbahçe daha zordu" şeklinde yanıt verdi. Niang'ın bu yorumu, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

FENERBAHÇE 2 MAÇI DA KAZANMIŞTI

Union SG, sezonun başlarında Fenerbahçe ile UEFA Avrupa Ligi elemelerinde karşılaşmış ve sarı-lacivertliler iki maçta da rakibini yenmişti.