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Union Saint Gilloise Teknik Direktörü: 'İlk golü biz atsaydık farklı olurdu'

Union Saint Gilloise Teknik Direktörü: 'İlk golü biz atsaydık farklı olurdu'
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Union Saint Gilloise'nin Teknik Direktörü Sebastien Pocognoli, Fenerbahçe'ye karşı oynanan maç sonrası açıklamalarda bulundu. İlk yarıda iyi bir performans sergilediklerini belirten Pocognoli, takımın durumunu olumlu gördüğünü ifade etti.

UNİON Saint Gilloise Teknik Direktörü Sebastien Pocognoli, "Bugün iyi bir maç oldu. İlk yarı Fenerbahçe'ye zor anlar yaşattık. Cesaretli oynadık ve fırsatlar yakaladık. Şüphesiz ilk golü biz atsaydık farklı olurdu" dedi.

Union Saint Gilloise, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Union Saint Gilloise Teknik Direktörü Sebastien Pocognoli açıklamalarda bulundu. Maçı değerlendiren Sebastien Pocognoli, "Bugün iyi bir maç oldu. Hatta sezonun en iyi maçı diyebiliriz. İlk yarı Fenerbahçe'ye zor anlar yaşattık. Cesaretli oynadık ve fırsatlar yakaladık. Şüphesiz ilk golü biz atsaydık farklı olurdu" sözlerini sarf etti.

'DURUMU BEN OLUMLU GÖRÜYORUM'

Takımın durumunu olumlu gördüğünü aktaran Pocognoli, "Hücum gücümüzün yüzde 50'sini kaybettik. Bugünkü sonuç bizim için önemli. Bu sezon mağlubiyetten çok berabere kaldık. Durumu ben olumlu görüyorum. Attığımız gol bizi ipten kurtardı. Birçok fırsatlar yakaladık ama sonuç alamadık. Ben bu bir başlangıçtır diye düşünüyorum ve yavaş yavaş hareketleneceğiz" ifadelerini kullandı.

'FENERBAHÇE'NİN BASKI YAPMASI GEREKİRDİ AMA BİZ YAPTIK'

İlk 20 dakikada Fenerbahçe'nin baskı yapması beklenirken kendilerinin baskı yaptığını söyleyen genç teknik adam, "Çok genç futbolcularım var ve 2 hafta çok yoğun çalıştılar. Belçika Ligi'nin stresi var. İlk 20 dakikada Fenerbahçe'nin baskı yapması gerekirdi ama biz baskı yaptık. 3 tane pozisyon yakaladık. Baskıdan ve gollerinin kaçmasından sonra hücum oyuncularımda yorulma hissettim. 2 dakika nefes aldıktan sonra performanslarına döndüler" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Fenerbahçe Gilloise Güncel Futbol Spor

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