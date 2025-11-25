Haberler

Union Saint-Gilloise, Galatasaray'ı 1-0 Mağlup Etti

Union Saint-Gilloise Teknik Direktörü David Hubert, Galatasaray karşısında elde ettikleri galibiyetin ardından oyuncularının performansından memnun kaldığını belirtti. Maçta Galatasaray'ın eksiklerinden faydalandıklarını vurguladı.

UNION Saint-Gilloise Teknik Direktörü David Hubert, "Çok mutluyuz. Çocukların performansından dolayı çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Galatasaray'ın eksiklerinden faydalandık" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise, konuk olduğu Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Union Saint-Gilloise Teknik Direktörü David Hubert açıklamalarda bulundu. David Hubert, "Çok mutluyuz. Çocukların performansından dolayı çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Topu biraz daha iyi kullanabilirdik. Galatasaray'ın zayıf noktalarına gidebilirdik. Bu seviyede bazı etapları geçmemiz gerekiyor. Bugün gerçekten daha komple maç yaptığımızı söyleyebilirim. Galatasaray'ın eksiklerinden faydalandık. Sert bir maç yaptık. Mükemmel değildi. İç sahada kaybedilmeyen 34 maçtan bahsediyoruz. Galibiyet almak kolay değildi" ifadelerinde bulundu.

'İKİNCİ YARIDA ÇOK GÜZEL GOL ATTIK'

Oyuncuların her şeyi sahaya yansıttığını ifade eden Hubert, "Savunmada iyi olduğumuzu düşünüyorum. Özellikle seyirciden gelen baskı da vardı. Oyuncularımız her şeyi gösterdi. Ofansif anlamda ise daha fazla cevap verebilirdik. Çizgiler arası daha fazla alan bulduk. Bu alanları daha iyi kullanabilirdik. Sırtı dönük çok boşluk verdiler. Her zaman tehlikeli olamadık ama korner veya pozisyon yakalamayı daha iyi yapabilirdik. İkinci yarıda çok güzel gol attık. Belki ikinci golü atabilirdik. Bence atmalıydık. En azından 3 puan kazandık" yorumlarında bulundu.

'OFANSİF BİR OYUN DÜŞÜNDÜK'

Oyun planı olarak ofansif bir takım oluşturduklarını ifade eden David Hubert, "Bugünkü düşünce daha ofansif oyuncularla çıkmaktı. Oyun planı olarak ofansif oyun düşündük. Karşıdan gelen topları kapatıp, Galatasaray'ı köşelere itmeye çalıştık. Geçişlerde yakalayacağımız boşlukları kullanmak istedik" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
