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Ünilig Bowling Türkiye Şampiyonasında birinciler ödüllerini aldı

Ünilig Bowling Türkiye Şampiyonasında birinciler ödüllerini aldı
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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Samsun'da düzenlenen Ünilig Bowling Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Dereceye giren sporcular ödüllerini törenle aldı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Samsun'da yapılan Ünilig Bowling Türkiye Şampiyonası sona erdi. Başarılı sporcular ödüllerini düzenlenen törenle aldı.

İlkadım Bowling Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın sonunda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Başarılı olan sporcular madalya ve kupaları Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Samsun İl Temsilcisi Öğr. Gör. Selman Aslan, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Erdem Okandan ve İlkadım Bowling Akademi İşletme Müdürü Güngür Doğanay tarafından takdim edildi.

Turnuvada tek kadın kategorisinde Ravza Polat (Atatürk Üniversitesi) birinci olurken, çiftlerde ise Esmanur Ayaz – Rümeysa Deligöz (Bayburt Üniversitesi) ilk sırada yer aldı. Kadınlar Üçler Kategorisinde Meryem Duman – Ravza Polat – Şeyma Nur Sulanç (Atatürk Üniversitesi) ilk sırada yer aldı. Kadınlar Takım Kategorisinde ise Meryem Duman – Özlem Ece Başoğlu, Ravza Polat – Şeyma Nur Sulanç'tan (Atatürk Üniversitesi) oluşan takım birinci oldu.

Erkekler Tekler Kategorisinde Alperen Birsen (Bayburt Üniversitesi) birinci olurken, çift erkeklerde Alperen Birsen – Demir Aydemir (Bayburt Üniversitesi) ilk sırada yer aldı. Erkekler Üçler Kategorisinde Alperen Birsen – Demir Aydemir – Selahattin Ferhat Anık (Bayburt Üniversitesi) yine ilk sırayı alırken, Erkekler Takım Kategorisinde de Alperen Birsen – Demir Aydemir – Selahattin Ferhat Anık – Juda Mba Abaga Mahgue (Bayburt Üniversitesi) zirveyi paylaştılar. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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