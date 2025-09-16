Haberler

ÜNİDES Programı 2025-2026 Döneminde Devam Edecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı, üniversite öğrenci topluluklarının projelerini destekleyen ÜNİDES programının 2025-2026 eğitim döneminde de uygulanacağını duyurdu. Program kapsamında yerel projelere 75 bin TL, ulusal projelere ise 125 bin TL destek sağlanacak.

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı tarafından geçen yıl başlatılan, üniversite öğrencilerinin sosyal, kültürel ve akademik faaliyetlerini destekleyen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES), 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde de uygulanacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ilk kez geçen yıl başlatılan üniversite öğrenci topluluklarının projelerini destek sağlamak amacıyla uygulanan ve öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılanan ÜNİDES programı, yeni dönemde de devam edecek. Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı 5. dönem başvuruları 16 Eylül - 15 Ekim 2025 tarihleri arasında "genclikhizmetleri.gov.tr" adresinden çevrimiçi olarak yapılabilecek.

'PROJELERE, 75 BİN TL'DEN, 125 BİN TL'YE KADAR DESTEK SAĞLANACAK'

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ÜNİDES, üniversite topluluklarının gençlerin gelişimine yönelik projelerini destekleyerek genç ofislerle iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. Program; afet yönetimi, aile ve değerler, bilim ve teknoloji, çevre ve iklim, gönüllülük, istihdam ve girişimcilik, uluslararası gençlik çalışmaları gibi 11 temel politika alanını kapsıyor. 2025-2026 dönemi ÜNİDES kapsamında, yerel projelere 75 bin TL, ulusal projelere ise 125 bin TL'ye kadar destek sağlanacak. 2024-2025 döneminde 855 bin gence ulaşılmıştı. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen 4 dönemde, toplam 5 bin 278 proje başvurusu alındı. Bunlardan 3 bin 400 proje desteklenirken, projelere 226 milyon 600 bin TL bütçe tahsis edildi. Desteklenen toplulukların toplam üye sayısı ise 855 bin 676 oldu.

