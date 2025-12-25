ÜNİDES gençliğin üretim gücüne güç katıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ÜNİDES Sertifika Belgesi Teslim Programı, Manisa'da düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Program kapsamında gençlerin bilim, teknoloji, kültür ve sosyal gelişim alanlarında hayata geçirdikleri proje ve çalışmalar sertifikayla taçlandırıldı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi bünyesindeki öğrenci topluluklarında yer alan ve Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında ikinci, üçüncü ve dördüncü dönemlerde destek almaya hak kazanan 40 üniversite öğrencisi, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Muradiye Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi'ndeki Prof. Dr. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sertifika teslim törenine; Manisa Vali Yardımcısı Aydın Memük, Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tayyip Kahyaoğlu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ile akademisyenler, şube müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Törende, destek almaya hak kazanan öğrencilere sertifikaları; Manisa Vali Yardımcısı Aydın Memük, Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tayyip Kahyaoğlu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar ve Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk tarafından takdim edildi.

"Gençlerin üretim gücüne güveniyoruz"

Programda konuşan Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tayyip Kahyaoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığının gençlerin çok yönlü gelişimini esas alan bir anlayışla çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

ÜNİDES Programı'nın üniversiteli gençlerin fikir ve projelerini hayata geçirmeleri açısından önemli bir destek mekanizması olduğuna dikkat çeken Kahyaoğlu, programın 2023 yılı sonunda hayata geçirildiğini ifade ederek, bugüne kadar 5 dönem boyunca yaklaşık 10 bin proje başvurusu alındığını, 4 bin 500 projeye destek sağlandığını ve Türkiye genelinde gençlerin projeleri için yaklaşık 320 milyon liralık kaynak ayrıldığını söyledi.

Gençlerin yalnızca akademik alanda değil; kültürel, sosyal, sanatsal ve sportif alanlarda da aktif bireyler olarak yetişmelerini hedeflediklerini vurgulayan Kahyaoğlu, Türkiye'nin 81 ilinde gençlik merkezleri ve genç ofisler aracılığıyla gençlerin her zaman desteklendiğini belirtti. Bakanlık olarak gençlerin üretim gücüne güvendiklerini dile getiren Kahyaoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığının her zaman gençlerin yanında olduğunu ifade etti.

"Öğrencilerimizin üreterek yer aldığı projeler gurur kaynağımız"

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar ise, ÜNİDES Programı'nın üniversite öğrencileri tarafından büyük bir ilgi ve sahiplenmeyle karşılanmasının son derece anlamlı olduğunu söyledi. Öğrencilerin bizzat üreterek yer aldığı projelerin üniversite adına ayrı bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden Kibar, bu ilginin gençlerin proje üretme isteğinin ve sorumluluk bilincinin güçlü bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Üniversitenin öğrenci toplulukları açısından güçlü bir yapıya sahip olduğunu dile getiren Kibar, Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde öğrenci topluluklarının oranının yaklaşık yüzde 50 seviyesinde bulunduğunu ve kulüplerin aktif çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

2025 yılı içerisinde üniversiteden 26 projenin ÜNİDES kapsamında destek almaya hak kazandığını aktaran Kibar, bu desteğin hem üniversite hem de öğrenciler için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu söyledi.

"Manisa'da 53 proje onaylandı"

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk de konuşmasında, ÜNİDES Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı'nın gençleri yalnızca katılımcı değil; üreten, uygulayan ve fikirlerini topluma kazandıran bireyler olarak yetiştirmeyi hedefleyen çok kıymetli bir program olduğunu ifade etti.

Öztürk, Manisa'da ÜNİDES kapsamında bugüne kadar 5 dönemde toplam 53 projenin onaylandığını, 48 projenin başarıyla hayata geçirildiğini ve projeler için 2 milyon 794 bin 693 TL bütçe ayrıldığını belirterek, bu rakamların gençlere duyulan güvenin somut bir göstergesi olduğunu söyledi.

Sertifika almaya hak kazanan gençlerin yalnızca bir belge değil, topluma değer katan birey olma yolunda önemli bir kazanım elde ettiklerini vurgulayan Öztürk, gençleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen ÜNİDES Programı sayesinde fikirlerini projeye dönüştürerek topluma katkı sunma imkanı bulduklarını belirterek, sağlanan desteğin kendileri için hem cesaret verici hem de yol gösterici olduğunu ifade etti. Programın, üniversite öğrencilerinin üretme gücüne duyulan güvenin somut bir göstergesi olduğunu vurgulayan öğrenciler, hayal ettikleri projeleri hayata geçirmenin gururunu yaşadıklarını dile getirdi. Sadece akademik değil; sosyal ve kültürel anlamda da kendilerini geliştirme fırsatı bulduklarını belirten öğrenciler, emeklerinin sertifikayla taçlandırılmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendilerine verilen destek için Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür etti. - MANİSA