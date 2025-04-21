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Umut İpek, Uluslararası Eskrim Çocuk Kupası'nda Madalya Peşinde

Umut İpek, Uluslararası Eskrim Çocuk Kupası'nda Madalya Peşinde
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Adana Eskrim Spor Kulübü sporcusu Umut İpek, Antalya'da sürdürülen Uluslararası Eskrim Çocuk Kupası'nda 12 yaş altı erkek flöre kategorisinde yarışmak üzere hazırlıklarını tamamladı. Antrenörü Atakan Akçay ile birlikte madalya mücadelesine hazırlanan Umut, uluslararası bir başarı hedefliyor.

Adana Eskrim Spor Kulübü sporcusu Umut İpek, Antalya'da devam eden Uluslararası Eskrim Çocuk Kupası'nın 12 yaş altı erkek flöre kategorisinde yarışacak.

Yarın gerçekleştirilecek müsabakalarda madalya mücadelesi verecek Umut, hazırlıklarını antrenör Atakan Akçay eşliğinde Adana Serinevler Spor Salonu'nda sürdürdü.

Umut, gazetecilere, 5 yıldır devam ettiği branşta uluslararası başarı hedeflediğini söyledi.

Antrenör Akçay da Uluslararası Eskrim Çocuk Kupası'nın sporcuların gelişimi açısından önemli olduğunu anlattı.

Antalya Spor Salonu'nda 14 ülkeden 1859 çocuk sporcunun katılımıyla 19 Nisan'da başlayan kupa, 27 Nisan'da sona erecek.

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Kaynak: AA / Didem Akın Akçay - Spor
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