Pendikspor'dan 2 puan kaybı: Eskiköy değerlendirdi

Pendikspor Teknik Direktörü Umut Eskiköy, Bandırmaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, ligin en zorlu ekiplerinden bir tanesiyle karşılaştıklarını dile getirerek, "Temaslı mücadeleyi seven iki takımın maçı oldu" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Pendikspor, sahasında karşılaştığı Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Pendikspor Teknik Direktörü Umut Eskiköy, "Tahmin ettiğimiz gibi bir maçı geride bıraktık. Rakibimiz, ligin en agresif baskı yapan takımlarından bir tanesi. Biz de öyle bir takımız. Temaslı mücadeleyi seven iki takımın maçı oldu. İlk yarıda bizim her temasımıza faul verildi. Biz 13, rakibimiz 2 faul yaptı fakat topla oynama oranları hemen hemen eşitti. Buna rağmen çok iyi başlangıç yaptık. Bugün de ne yazık ki kalemize gelen ilk top gol oldu. Bu durum bizi biraz paniğe sevk ediyor ama oyunun kontrolünü yeniden almayı başardık. Çok iyi bir 45 dakika oynadık. İkinci yarı aceleci davrandığımız için istediklerimizi yapamadık. Tabii rakibin yaptığı baskı da bu duruma etki etti. Gelişiyoruz. Yeni oyuncularımızın adaptasyonu biraz zaman alacak. Bugün 1 puan mı aldık? Yoksa 2 puan mı kaybettik? Bence 2 puan kaybettik. 4 gün sonra oynayacağımız Sarıyer maçına hazırlanacağız" diye konuştu.

"Transferle çözecek bir problemimiz yok"

Transfer dönemi bitmeden takıma katkı yapabileceklerini aktaran Eskiköy, "Transfer olabilir. Bitmeye yakın bir transferimiz var. Ofansif anlamada sorun yaşadığımızı düşünmüyorum. Yanılmıyorsam ligin en çok gol atan takımlarından biriyiz. Gelen transferlerin de adaptasyonu kolay olmuyor. Elimizdeki oyunculardan da memnunuz. Savunma anlamında da bugün çok az pozisyon verdik. Açıkçası transferle çözecek bir problemimiz yok. Genç oyuncularımız da var. Onlar da bizimle çalıştıkça ve maç yaptıkça daha da iyi hale gelecekler" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı