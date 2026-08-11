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Eskiköy: Oyundan memnunum, sonuçtan memnun değilim

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Pendikspor Teknik Direktörü Umut Eskiköy, Batman Petrol Spor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından, oyundan memnun olduğunu ancak sonuçtan memnun olmadığını belirterek, genç oyunculara şans verdiklerini ve takımın gelişmesi gerektiğini söyledi.

Pendikspor Teknik Direktörü Umut Eskiköy, Batman Petrol Spor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Oyundan memnunum fakat sonuçtan memnun değilim" dedi.

Trendyol 1. Lig'in ilk hafta kapanış maçında Pendikspor, konuk ettiği Batman Petrol Spor ile duraklama dakikalarında attığı golle 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Pendikspor Teknik Direktörü Umut Eskiköy, "İstediğimiz oyuna yakım bir oyun oynadık. Top bizdeyken ve rakip ceza sahası içerisinde daha sakin kalabilmemiz gerekiyor. Bugün taraftarımızın önünde kazanmamız gerekiyordu. Elimizden geldiğince tempolu oynamaya çalıştık. FIFA ve UEFA ne kadar yeni kural getirse de ligde yer alan tecrübeli oyuncular bir şekilde zaman geçirmeyi başarıyorlar. Türk futbolunun bunları aşması gerekiyor. Bugün alt yapıdan 2 genç oyuncu oynattık. Oyun olarak daha da gelişmek, yeni oyuncuları Türk futboluna kazandırmak istiyoruz. Oyundan memnunum fakat sonuçtan memnun değilim" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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