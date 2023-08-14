Onun için yaşın bir önemi yok! Umut Bulut, Sarıyer'e transfer oldu
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TFF 2. Lig ekiplerinden Sarıyer, 40 yaşındaki tecrübeli golcü Umut Bulut'u transfer etti. Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sarıyer'imize hoş geldin Umut Bulut" ifadeleri kullanıldı. Umut Bulut, geçen sezon Eyüpspor formasıyla 21 maçta 1 gol atmıştı.
TFF 2. Lig ekiplerinden Sarıyer, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen 40 yaşındaki deneyimli futbolcu Umut Bulut'u renklerine bağladı.
"HOŞ GELDİN UMUT"
Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Sarıyer'imize hoş geldin Umut Bulut" ifadeleri yer aldı.
GEÇEN SEZON EYÜPSPOR'DA FORMA GİYDİ
Tecrübeli golcü, geçen sezon Eyüpspor formasıyla 21 maçta 1 gol kaydetmişti.