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Onun için yaşın bir önemi yok! Umut Bulut, Sarıyer'e transfer oldu

Spor Haberleri

TFF 2. Lig ekiplerinden Sarıyer, 40 yaşındaki tecrübeli golcü Umut Bulut'u transfer etti. Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sarıyer'imize hoş geldin Umut Bulut" ifadeleri kullanıldı. Umut Bulut, geçen sezon Eyüpspor formasıyla 21 maçta 1 gol atmıştı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Sarıyer, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen 40 yaşındaki deneyimli futbolcu Umut Bulut'u renklerine bağladı.

"HOŞ GELDİN UMUT"

Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Sarıyer'imize hoş geldin Umut Bulut" ifadeleri yer aldı.

GEÇEN SEZON EYÜPSPOR'DA FORMA GİYDİ

Tecrübeli golcü, geçen sezon Eyüpspor formasıyla 21 maçta 1 gol kaydetmişti.

Onun için yaşın bir önemi yok! Umut Bulut, Sarıyer'e transfer oldu

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Umut Bulut Spor Haberler

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