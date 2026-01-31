Haberler

Umut Bulut'tan yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı

Umut Bulut'tan yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı
Güncelleme:
Süper Lig'e damga vuran 42 yaşındaki eski golcü Umut Bulut, yıllar sonra sürpriz bir itirafta bulundu. Galatasaray ve Trabzonspor'un eski golcüsü, iki farklı dönemde Fenerbahçe'den teklif aldığını belirterek, "Fenerbahçe'den iki kez teklif aldım. Chritoph Daum ben çok istiyordu. Bir de Galatasaray'a geldiğim ilk senenin yazında istemişlerdi." dedi.

Kariyerinde Galatasaray, Trabzonspor, Toulouse gibi önemli takımların formalarını giyen eski futbolcu Umut Bulut, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

''ÇOK GÜZEL BİR ANI BIRAKTIK''

Galatasaray'da 2013 yılında oynanan Juventus maçı hakkında konuşan Umut Bulut, "Yıllar geçtikten sonra geriye baktığımızda, Türk futboluna, Galatasaray camiasına ve kendi adımıza çok güzel bir anı bıraktık ve gurur duyuyoruz. Böyle büyük bir camiada oynamak ve böyle maçlarda o anları yaşamak gurur verici." dedi.

''FENERBAHÇE'DEN İKİ KEZ TEKLİF ALDIM''

Fenerbahçe'den iki kez teklif aldığını söyleyen Umut Bulut, "Fenerbahçe'den iki kez teklif aldım. Chritoph Daum ben çok istiyordu. Bir de Galatasaray'a geldiğim ilk senenin yazında istemişlerdi." dedi.

''GALATASARAY'I İKİ ADIM ÖNDE GÖRÜYORUM''

Süper Lig'de rekabet hakkında yorum yapan 42 yaşındaki eski golcü, "Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı bir adım değil iki adım önde görüyorum." yorumunda bulundu.

''LOOKMAN'A DAHA ÇOK İHTİYACI VAR''

Ademola Lookman transferi için de yorum yapan Bulut, "Fenerbahçe'nin Lookman'a daha çok ihtiyacı var. Galatasaray'ın o bölgede ihtiyacı olmadığı için." ifadelerini kullandı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
