Levent Açıkgöz: "İyi oynadığımız bir maçta galip gelemedik"

Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Levent Açıkgöz, Bandırmaspor mağlubiyeti sonrası "İyi oynadığımız bir maçta galip gelemedik" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Bandırmaspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Levent Açıkgöz, "Kendi evimizde kazanmak zorunda olduğumuz müsabakayı maalesef kaybettik. Oyuna iyi başladık. Maçın başından itibaren pozisyonlar bulduk. Golü de bulduk. Rakip, etkili ataklar yapamadı. Maçın ikinci yarısında kalemize sadece 2 kere gelebildiler ve bunlardan bir tanesi gol oldu. İyi oynadığımız bir maçta galip gelemedik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Performanslarından memnunum. İyi oyunumuzu galip gelerek sonuçlandırmalıyız. Önümüzdeki haftalarda bunun için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı