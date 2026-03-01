Haberler

Levent Açıkgöz: "İyi oynadığımız bir maçta galip gelemedik"

Güncelleme:
Ümraniyespor, Bandırmaspor'a 2-1 mağlup olduktan sonra Teknik Sorumlu Levent Açıkgöz, maç sonrası değerlendirmelerde bulundu. Açıkgöz, takımdan memnun olduğunu ve iyi oyunlarını galip gelerek sonuçlandırmaları gerektiğini vurguladı.

Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Levent Açıkgöz, Bandırmaspor mağlubiyeti sonrası "İyi oynadığımız bir maçta galip gelemedik" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Bandırmaspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Levent Açıkgöz, "Kendi evimizde kazanmak zorunda olduğumuz müsabakayı maalesef kaybettik. Oyuna iyi başladık. Maçın başından itibaren pozisyonlar bulduk. Golü de bulduk. Rakip, etkili ataklar yapamadı. Maçın ikinci yarısında kalemize sadece 2 kere gelebildiler ve bunlardan bir tanesi gol oldu. İyi oynadığımız bir maçta galip gelemedik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Performanslarından memnunum. İyi oyunumuzu galip gelerek sonuçlandırmalıyız. Önümüzdeki haftalarda bunun için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. - İSTANBUL

