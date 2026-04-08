Levent Açıkgöz: "Ligde kalmayı yüzde 90 garantiledik"

Ümraniyespor, Sakaryaspor'u 2-0 yenerek ligde kalmayı yüzde 90 garantiledi. Teknik sorumlu Levent Açıkgöz, takımlarının mücadeleci oyununu övdü ve Tayfun hocayı tebrik etti.

Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Levent Açıkgöz, Sakaryaspor galibiyetinin ardından ligde kalmayı yüzde 90 garantilediklerini ifade etti.

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Ümraniyespor, evinde karşılaştığı Sakaryaspor'u 2-0 yendi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Levent Açıkgöz, "Kazanmamız gereken, iç sahada hata yapmamamız gereken bir maçtı. Oyuncularımız ilk dakikadan son dakikaya kadar müthiş mücadele verdi. Özellikle ilk yarı müthiş oynadılar. Devrenin sonunda golü bulmamızla beraber rahatladık. Golü bulduktan sonra biraz geri çekildik. Bunun akabinde iki oyuncumuzu da zorlanmadan ötürü çıkarmak zorunda kaldık. Oyunun hem taktiksel hem de duygusal yönünü oyuncularımız çok iyi oynadı ve kazandık. Ligde kalmayı yüzde 90 gibi garantilemiş durumdayız. İnşallah o yüzde 10'luk kısmı da diğer haftalarda tamamlayıp bu ligi güzel bir şekilde bitirmek istiyoruz. Takımı bu seviyeye getiren, geldiğimiz ilk günden bugüne kadar Tayfun hocamızın çok büyük uğraşları vardı. Onu da buradan tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
