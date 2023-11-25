Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel: 'Mağlubiyeti hak etmedik'

Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Boluspor maçının ardından, "Bugünkü oyuna baktığımızda mağlubiyeti hak edecek bir oyun oynamadık ama kendi sahamızda maçı kaybettik. Maçın geneline baktığımızda rakibe bir tane pozisyon verdik gollerin dışında" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 13. hafta maçında Ümraniyespor, konuk ettiği Boluspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında maçı değerlendiren Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, "Bugünkü oyuna baktığımızda mağlubiyeti hak edecek bir oyun oynamadık ama kendi sahamızda maçı kaybettik. Maçın geneline baktığımızda rakibe bir tane pozisyon verdik gollerin dışında. O da yine kendi oyuncumuzun ayağının kayması sonucunda oldu. Kendi bireysel hatalarımızdan dolayı mağlup olduk, üzgünüz. Ön tarafta oyunun kontrolünü belli bölümlerde elimize alıyoruz. Fazla pozisyon vermemize rağmen kalemizde 2 gol görmemiz bizi üzdü. Oyunun genelinde ön tarafta daha üretken olmamız lazım ama santrfor bölgesinde bugün Emre Demir'i oynattık. Emre Demir orta saha oyuncusu. Yani kanattan, orta sahadan, mevkisi forvet olmayan oyuncularla bunu gidermeye çalışıyoruz. Bu sefer de girdiğimiz pozisyonları değerlendirmeyince üzülüyoruz. Artık cuma günkü Kocaelispor maçına bakacağız. Gidip orada elimizden gelenin en iyisini yapıp bugünkü maçı telafi etmek istiyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL