Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, kampa girdi - Haberler

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Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, kampa girdi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, kampa girdi

Bursaspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Bursaspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı. Yeşil-beyazlı takım bugün yaptığı idmandan sonra Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında yarın saat 16.00'da sahasında Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Bursaspor, sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetimindeki idman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 pas pres ile devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

İbrahim Yazıcı, Ümraniyespor, Spor Toto, Bursaspor, Spor, Haberler

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