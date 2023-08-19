Ümraniyespor Göztepe ile berabere kaldı
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Ümraniyespor, 1'inci Lig'in 2'nci haftasında Göztepe ile sahasında 0-0 berabere kaldı.
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Burak Olcay, Serdar Soydan, Onur Gülter
Ümraniyespor: Abdulsamed Damlu, Popov, Mustafa Eser, Glumac, Hasan Ayaroğlu, Melih Okutan, Diniyev( 90+1 Batuhan Arıcı), Serkan Göksu, Onur Ayık (Dk. 90+5 Bregu), Klonaridis (Dk. 46 Muhammed Mert), Bamba (Dk. 77 Bouali)
Göztepe: Lis, Ogün Bayrak(Dk. 60 Fıratcan Üzüm), Ümit Akdağ (Erhan Gottwalt Dk. 70), Atınç Nukan, Tarkan Serbest, Mamah, Yalçın Kayan, Celil Yüksel (Dk. 70 Ali Dere), Palmer(Dk. 70 Tijanic), Ngalina, Diouf (Dk. 70 Messaoudi)
Sarı Kartlar: Dk. 32 Palmer (Göztepe), Dk.49 Tarkan Serbest (Göztepe), Dk.82 Erhan Gottwalt (Göztepe),Dk. 90+4 Mamah (Göztepe), Dk 37. Bamba (Ümraniyespor), Dk 51. Glumac (Ümraniyespor), Dk.87 Mustafa Eser (Ümraniyespor), Dk. 90+4 Serkan Göksu (Ümraniyespor)
Ümraniyespor, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında sahasında Göztepe ile 0-0 berabere kaldı.