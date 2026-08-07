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Ümraniyespor'dan çifte transfer

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- İstanbul ekibi, stoper Mustafa Arda Kartal ile sağ kanat Tunahan Taşçı'yı renklerine bağladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eminevim Ümraniyespor, 21 yaşındaki stoper Mustafa Arda Kartal ile 24 yaşındaki sağ kanat Tunahan Taşçı'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Mustafa Arda Kartal ile kesin, Tunahan Taşçı ile de geçici transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Kartal'a ve Taşçı'ya 'hoş geldin' diyor, kırmızı-beyaz formamız altında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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