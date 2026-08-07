Ümraniyespor'dan çifte transfer

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eminevim Ümraniyespor, 21 yaşındaki stoper Mustafa Arda Kartal ile 24 yaşındaki sağ kanat Tunahan Taşçı'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Mustafa Arda Kartal ile kesin, Tunahan Taşçı ile de geçici transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Kartal'a ve Taşçı'ya 'hoş geldin' diyor, kırmızı-beyaz formamız altında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA