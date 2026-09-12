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Ümraniyespor - Antalyaspor: 1-2

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TRENDYOL 1’inci Lig’in 7’nci haftasında Eminevim Ümraniyespor sahasında Antalyaspor’a 2-1 mağlup oldu.

TRENDYOL 1'inci Lig'in 7'nci haftasında Eminevim Ümraniyespor sahasında Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Akdeniz ekibi bu sonuçla puanını 9'a yükseltti. Ümraniyespor ise 3 puanda kaldı.

1'inci Lig'in 7'nci haftasında Eminevim Ümraniyespor sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Yusuf Ziya Gündüz düdük çaldı. Gündüz'ün yardımcılıklarını ise Kerem Kalkan ve Erdoğan Çak üstlendi. Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip, 14'üncü dakikada Melih Bostan'ın golüyle öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Antalyaspor, 73'üncü dakikada Güray'ın golüyle skora denge getirdi. 90+3'üncü dakikada bir kez daha sahneye çıkan Güray, takımının galibiyet golünü kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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