Ümraniyespor, 7 Futbolcusuyla Sözleşme İmzaladı
Trendyol 1. Lig'de sezonu 11. sırada tamamlayan Central Hospital Ümraniyespor, 7 futbolcusuyla yeni sözleşme imzaladı. Kulüp, Atalay Babacan, Engjell Hoti, Cebio Soukou, Oğuz Yıldırım ve Serkan Göksu ile çeşitli sürelerde anlaşmaya vardı.
Trendyol 1. Lig'de sezonu 11. sırada tamamlayan Central Hospital Ümraniyespor, 7 futbolcusuyla yeni sözleşme imzaladı.
İstanbul ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Atalay Babacan ve Engjell Hoti ile birer, Cebio Soukou ile 1+1, Oğuz Yıldırım ve Serkan Göksu ile de ikişer yıllık anlaşmaya varıldı.
Kırmızı-beyazlılar, opsiyonlarını kullandığı Jurgen Bardhi ve Benny ile de birer yıllık sözleşme yaptı.
Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor