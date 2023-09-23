Ümraniye Belediyesi Geleneksel Türk Okçuluğu Puta Yarışması

Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel 7. Türk Okçuluğu Puta Yarışması'nda yüzlerce sporcu yarıştı. Ümraniye Millet Bahçesi'nde düzenlenen yarışmada dereceye girenlere Başkan İsmet Yıldırım hediyelerini takdim etti.

Ümraniye Belediyesi, Geleneksel 7. Türk Okçuluğu Puta Yarışması'nda yüzlerce sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Ümraniye Millet Bahçesi'nde düzenlenen yarışmada dereceye girenlere hediyeler verildi. Küçük büyük her yaştan toplam 608 okçunun katıldığı yarışmada geleneksel okçu kıyafeti giyen okçular, yarışmalarda gösterilerini sundu. Yarışmaya bu yıl, 10 şehirden 588 sporcu ve 48 spor kulübü katıldı. Sabahın erken saatlerinde başlayan müsabakalar; Büyük Erkekler, Büyük Bayanlar, Genç Erkekler, Genç Bayanlar, Minik Kızlar, Minik Erkekler, Yıldız Kızlar, Yıldız Erkekler ve Paralimpik Karma kategorilerinde yapıldı. Büyük bir heyecana sahne olan yarışmalarda dereceye giren kemankeşlere kupa ve madalya verildi.

Yarışmada hünerlerini sergileyen minikler ve yıldızlar kategorilerindeki yarışan yarışmacılara akıllı saat, çanta, havlu ve suluk hediye edildi. Büyük erkekler, büyük kadınlar, genç erkekler, genç kadınlar kategorilerinde ise şampiyonlara 6 bin, ikincilere 4 bin ve üçüncülere 2 bin lira para ödülü verildi. Ayrıca Paralimpik kategorisinde de şampiyona 4 bin, ikinciye 3 bin, üçüncüye 2 bin lira verilerek toplamda 57 bin TL para ödülü verildi. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım yarışmaya katılan ve dereceye giren sporcuları kutladı.

"Bugün burada her yaştan sporcu var"

Başkan Yıldırım, yaptığı konuşmasında "Artık Ümraniye'de geleneksel hale geldi. 10 farkı ilden 580'e yakın sporcu katıldı. Tüm sporlar güzeldir ama geleneksel olunca bir başka güzel. Bu sporda bugün burada her yaştan sporcu var. Ben bu sene de katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda da organizasyonları yapmaya devam edeceğiz. Bu konuda Bilal Erdoğan Bey'in çok emeği var. Kendilerine de ayrıca çok teşekkür ediyoruz" dedi. - İSTANBUL