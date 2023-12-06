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Ümraniye Belediyesi Down Sendromlu Futsal Takımı İlk Maçını Yaptı

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Ümraniye Belediyesi bünyesinde kurulan Down Sendromlu Futsal Takımı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Avrupa şampiyonu Down Futsal Milli Takımı ile ilk maçını yaptı. Heyecanlı futbolcuların performansı izleyicileri etkiledi.

Ümraniye Belediyesi bünyesinde kurulan Down Sendromlu Futsal Takımı ilk maçını 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Avrupa şampiyonu Down Futsal Milli Takımı ile yaptı. İlk maçına çıkan Ümraniye Belediyesi'nin down sendromlu futbolcularının heyecanları yürekleri ısıttı.

Ümraniye Belediyesi'nin düzenlediği 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliklerine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Başkan İsmet Yıldırım, Engelsiz Spor Merkezi'nin açılışını yaptı. Açılış töreninde Ümraniye Belediyesi bünyesinde kurulan Down Sendromlu Futsal Takımı da tanıtıldı. Yeni dönemde Futsal Ligi'nde mücadele edecek takım ilk maçına çıktı. İlk maçlarını Avrupa şampiyonu Down Futsal Milli Takımı'na karşı yapan Ümraniye Belediyesi Futsal Takımı izleyiciler tarafından büyük alkış aldı.

15 dakika süren özel maçın galibi Avrupa şampiyonu Down Futsal Milli Takımı oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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