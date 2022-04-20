Ümit Özat'tan çok ağır suçlama! "FETÖ'nün mimarı" diyerek Emre Belözoğlu'nun ismini verdi - Haberler

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Ümit Özat'tan çok ağır suçlama! "FETÖ'nün mimarı" diyerek Emre Belözoğlu'nun ismini verdi

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat, Emre Belözoğlu ve Uğur Tütüneker için çarpıcı iddialarda bulundu. 2 isme büyük bir suçlama yönelten Özat yaptığı açıklamada, "Bunlar FETÖ'nün mimarı. Uğur ile Emre mucidi." ifadelerini kullandı.

YouTube'da yayın yapan 3F Spor kanalına açıklamalarda bulunan Ümit Özat, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın " Fetö'cü hakemleri temizleyin" çağrısına çok sert tepki gösterdi. Sancak'a "Uğur Tütüneker ile neden çalıştın" derken, Tütüneker ve Emre Belözoğlu'nu " Fetö'nün mimarları" olmakla suçladı.

Ümit Özat'tan çok ağır suçlama! 'FETÖ'nün mimarı' diyerek Emre Belözoğlu'nun ismini verdiUğur Tütüneker

"KİMİN AKLANIP AKLANMADIĞINI BİLİYORSAN ÇIK AÇIKLA"

Ümit Özat yaptığı açıklamada, "Murat Sancak çıkmış Uğur Tütüneker Fetö'den aklandıktan sonra ben onu aldım diyor. Sen onu gel benim külahıma anlat. Uğur Tütüneker, Fetö'den aklandıysa Fetö'cü dediğin hakemlerin hepsi o zaman aklandı. Onlara niye söylüyorsun. Sen Uğur'la çalışıyorsun, diğeri Emre Belözoğlu ile çalışıyor. Ondan sonra ikinizde çıkıp diyorsunuz ki futbolda FETÖ var. Bunlar FETÖ'nün mimarı. Uğur ile Emre mucidi. Nereden biliyorsun aklandığını. Kimin aklanıp aklanmadığını biliyorsan çık açıkla." ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Emre Belözoğlu, Uğur Tütüneker, Ümit Özat, FETÖ, Spor, Haberler

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