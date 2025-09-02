Ümit Özat'tan çarpıcı iddia: Sezonu tamamlayamaz

Fenerbahçe'nin eski kaptanı ve futbol yorumcusu Ümit Özat, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın hakkında açıklamalarda bulundu. Ümit Özat, Sky Spor'a yaptığı açıklamalarda Sergen Yalçın'ın sezonu tamamlayamayacağını iddia etti.

"SEZONU TAMAMLAYAMAZ''

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta başarılı olduğu kadronun şu anda olmadığını söyleyen Ümit Özat, ''Bir şampiyonluk yaşadı, Allah yüzüne baktı. O zamanki kadrolar şimdi yok. Şu anki Galatasaray ve Fenerbahçe'ye yetişmesi çok zor. Kolay değil, televizyonda konuşmaya benzemez bu işler.'' dedi.

''ONLARLA YÜZ YÜZE GELECEK''

Ümit Özat, Sergen Yalçın'ın daha önce eleştirdiği bazı oyuncularla çalışacak olmasının zorluk yaratacağını söyleyerek, ''Oyuncu grubunda eleştirdiği isimler vardı. Onlarla yüz yüze gelecek. İşi çok zor.'' ifadelerini kullandı.