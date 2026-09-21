Ümit Milli Takımı, Ukrayna maçı öncesi ilk antrenmanını Ümraniye'de yaptı

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ÜMİT Milli Takımı, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası eleme grubunda Ukrayna ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Ümit Milli Takımı, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda teknik direktör Egemen Korkmaz yönetiminde antrenman yaptı. Ay-yıldızlılar, çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. Ay-yıldızlı ekip, 26 Eylül Cumartesi günü TSİ 19.00'da Macaristan'ın Miskolc şehrindeki DVTK Stadyumu'nda Ukrayna ile karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı