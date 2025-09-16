Ümit Milli Takım'ın Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri Maçları İçin Stadyumlar Belirlendi

Ümit Milli Takımı'nın, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri'nde kasım ayında Ukrayna ve Litvanya ile oynayacağı müsabakaların stadyumları belirlendi.

Ümit Milli Takım, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri 4. maçında 14 Kasım Cuma günü İstanbul'da Ukrayna ile Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaşacak. Ümit Milliler, 18 Kasım Salı günü ise Druskininkai şehrinde LSC Druskininkai Stadyumu'nda grubun 5. maçında Litvanya'ya konuk olacak. Karşılaşmaların başlama saatleri ilerleyen günlerde açıklanacak.

Teknik Direktör Egemen Korkmaz yönetimindeki Ay-Yıldızlılar, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Hırvatistan, Macaristan, Litvanya ve Ukrayna ile mücadele ediyor. - İSTANBUL