Ümit Milli Takımı, Litvanya Maçının Hazırlıklarına Başladı

Güncelleme:
Ümit Milli Takımı, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası elemleri çerçevesinde 18 Kasım Salı günü Litvanya ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarına başladı. Antrenman Teknik Direktör Egemen Korkmaz yönetiminde gerçekleştirildi.

Ümit Milli Takımı, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası elemelerinde 18 Kasım Salı günü deplasmanda Litvanya ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan antrenman Teknik Direktör Egemen Korkmaz yönetiminde gerçekleşti. Ukrayna ile oynanan maçta 11'de başlayan futbolcular salonda aktivasyon çalışması gerçekleştirirken, diğer futbolcular ise saha çalışmasında yer aldı. Ay-yıldızlılar, 16 Kasım Pazar günü Litvanya'ya hareket edecek.

Ümit Millilerin, aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Mehmet Erdoğan (Ankara Keçiörengücü), Deniz Ertaş (Konyaspor), Deniz Dilmen (Pendikspor Futbol)

Defans: Ayberk Karapo (Manisa FK), Yasin Özcan (RSC Anderlecht), Berkay Yılmaz (1.FC Nürnberg), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir FK), Mertcan Ayhan (FC Schalke 04), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe)

Orta Saha: İsak Vural (Pisa SC), Barış Kalaycı (Fatih Karagümrük), Demir Ege Tıknaz (Beşiktaş), Eyüp Aydın (Samsunspor), Emirhan İlkhan (Torino FC), Cihan Çanak (Trabzonspor), Burak İnce (Al Akhdoud Saudi Club), Melih Bostan (Konyaspor)

Forvet: Semih Kılıçsoy (Cagliari Calcio), Ali Habeşoğlu (Bodrum FK), Mustafa Erhan Hekimoğlu (Beşiktaş) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
