Ümit Milli Takım'da Livan Burcu, Hırvatistan maçının aday kadrosundan çıkarıldı

2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme grubunda Hırvatistan ile oynayacak Ümit Milli Takım'da Livan Burcu sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Takımın kalecileri, defans oyuncuları, orta saha ve forvetleri açıklandı.

2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme grubunda 31 Mart Salı günü deplasmanda Hırvatistan ile karşılaşacak Ümit Milli Takım'da Livan Burcu, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre millilerin Hırvatistan maçının aday kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

Kaleciler: Jankat Yılmaz (ikas Eyüpspor), Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor), Mert Furkan Bayram (SMS Grup Sarıyer)

Defans: Ayberk Karapo (Manisa FK), Mertcan Ayhan (Schalke 04), Berkay Yılmaz (1.FC Nürnberg), Emirhan Başyiğit (Özbelsan Sivasspor), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe), Yasin Özcan (Beşiktaş), Ada İbik (Manisa FK)

Orta Saha: Demir Ege Tıknaz (SC Braga), Eyüp Aydın (Kasımpaşa), Barış Kalaycı (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Emirhan İlkhan (Torino), Baran Ali Gezek (ikas Eyüpspor), Emre Demir (Sakaryaspor)

Forvet: Başar Önal (NEC Nijmegen), Melih Bostan (Sakaryaspor), Cihan Çanak (Natura Dünyası Gençlerbirliği), Ali Habeşoğlu (Sipay Bodrum FK), Mustafa Erhan Hekimoğlu (Beşiktaş), Semih Kılıçsoy (Cagliari Calcio).

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
