Ümit Milli Takım, Ukrayna ve Litvanya maçlarının hazırlıklarına devam etti

Ümit Milli Takım, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası eleme grubunda karşılaşacağı Ukrayna ve Litvanya maçlarının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan antrenman Teknik Direktör Egemen Korkmaz yönetiminde gerçekleşti. Ümit Milli Takım aday kadrosunda bulunan Ayberk Karapo ve İsak Vural, A Milli Takımın bugün gerçekleştirdiği çalışmada yer aldı. Ay-yıldızlılar, hazırlıklarına yarın Riva'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

Ümit Milli Takımı'nın Ukrayna ile Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynayacağı müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Millilerin aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Mehmet Erdoğan (Ankara Keçiörengücü), Deniz Ertaş (Konyaspor), Deniz Dilmen (Pendikspor)

Defans: Ayberk Karapo (Manisa FK), Yasin Özcan (RSC Anderlecht), Berkay Yılmaz (1.FC Nürnberg), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir FK), Mertcan Ayhan (FC Schalke 04), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe)

Orta Saha: İsak Vural (Pisa SC), Barış Kalaycı (Fatih Karagümrük), Demir Ege Tıknaz (Beşiktaş), Eyüp Aydın (Samsunspor), Emirhan İlkhan (Torino FC), Cihan Çanak (Trabzonspor), Emre Demir (Sakaryaspor), Melih Bostan (Konyaspor)

Forvet: Semih Kılıçsoy (Cagliari), Ali Habeşoğlu (Bodrum FK), Mustafa Erhan Hekimoğlu (Beşiktaş) - İSTANBUL

