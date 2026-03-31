Hırvatistan maçında rahatsızlık yaşayan Egemen Korkmaz, hastaneye kaldırıldı
Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki Hırvatistan maçında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Hırvatistan'ın Osijek kentinde bulunan Opus Arena'da oynanan maçın 35. dakikasında Demir Ege Tıknaz'ın ikinci sarıdan kırmızı kart görmesi sonrası saha kenarında sert bir şekilde hakeme itirazda bulunan Egemen Korkmaz, ayağının kaymasıyla yere düştü.
Bir süre yerden kalkamayan Korkmaz, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansla sahadan ayrıldı.
Maçın hakemi Alessandro Dudic ise bu olayın ardından oyuncuları soyunma odasına gönderdi.