Hırvatistan maçında rahatsızlık yaşayan Egemen Korkmaz, hastaneye kaldırıldı

Ümit Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Egemen Korkmaz, Hırvatistan ile oynanan maç sırasında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Maçın 35. dakikasında yaşanan olaylar sonrası Korkmaz, sağlık görevlilerinin müdahalesiyle sahayı terk etti.

Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki Hırvatistan maçında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Hırvatistan'ın Osijek kentinde bulunan Opus Arena'da oynanan maçın 35. dakikasında Demir Ege Tıknaz'ın ikinci sarıdan kırmızı kart görmesi sonrası saha kenarında sert bir şekilde hakeme itirazda bulunan Egemen Korkmaz, ayağının kaymasıyla yere düştü.

Bir süre yerden kalkamayan Korkmaz, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansla sahadan ayrıldı.

Maçın hakemi Alessandro Dudic ise bu olayın ardından oyuncuları soyunma odasına gönderdi.

Kaynak: AA / Can Öcal
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

