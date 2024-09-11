Üye Girişi
Haberler

Ümit Milli Takım, San Marino'yu 6-1 mağlup etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümit Milli Takım, 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçında deplasmanda San Marino'yu 6-1 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.

Ümit Milli Takım, 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçında San Marino'yu deplasmanda 6-1 mağlup etti.

Ümit Milli Takımı, 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçında deplasmanda San Marino ile karşılaştı. Milliler, Bartuğ Elmaz'ın 2, Livan Burcu, Cihan Çanak, Burak İnce ve Emir Ortakaya'nın golleriyle sahadan 6-1 galip ayrıldı.

Ay-yıldızlılar bu sonuçla grupta 3. galibiyetini elde ederken, 8 maç sonunda puanını 10'a yükseltti.

Hakemler: Matthew de Gabriele, Jurgen Spiterii Shaun Calleja, Daniel Casha

San Marino: Pietro Amici, Matteo Guidi (Simone Gasperoni dk. 61), Alex Toccaceli (Tommy Cervellini dk. 61), Mattia Sancisi (Fabio Borasco dk. 82), Alberto Tomassini, Marco Gasperoni, Simone Santi, Alberto Riccardi (Filippo Pasolini dk. 77), Mattia Ciacci, Nicolo Sancisi (Nicolo Chiaruzzi dk. 77), Marco Casadei

Türkiye: Emre Bilgin, Yasin Özcan (Serkan Emrecan Terzi dk. 46), Uğur Kaan Yıldız, Taha Altıkardeş (Hamza Güreler dk. 65), Metehan Baltacı (Seyfettin Anıl Yaşar dk. 65), Livan Burcu (Emir Ortakaya dk. 65), Cihan Çanak, Bartuğ Elmaz, Başar Önal (Metehan Altunbaş dk. 83), Burak İnce, Ali Akman

Teknik Direktör: Levent Sürme

Goller: Bartuğ Elmaz (dk. 10 pen. ve dk. 15), Livan Burcu (dk. 33 pen.), Cihan Çanak (dk. 37), Burak İnce (dk. 45+1), Emir Ortakaya (dk. 90+1) (Türkiye), Mattia Ciacci (dk. 17) (San Marino)

Kırmızı kart: Pietro Amici (dk. 83) (San Marino)

Sarı kartlar: Mattia Ciacci (San Marino), Livan Burcu, Ali Akman, Emir Ortakaya (Türkiye) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Milli Takım San Marino

İtirafçı, bunu ilk kez mahkemede söyledi: Arif'in kızını öldürdüm, bu cesedi yok edeceksin

"Arif'in kızını öldürdüm, cesedi yok edeceksin"

 Amcayı ilk başta ölümüne savunan avukat çark etti

Amcayı ilk başta ölümüne savunan avukat çark etti

 Narin'in gözaltına alınmayan tek amcası konuştu: Onu toprak bile kabul etmeyecek

"Onu toprak bile kabul etmeyecek"
2 yaşındaki bebeğe cinsel istismar şüphesi! Anne tutuklandı

2 yaşındaki bebeğe cinsel istismar şüphesi! Anne tutuklandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MasterChef Onur yüzü yandı mı? MasterChef 11 Eylül Çarşamba kızgın yağ kazasını kim yaptı, Onur'a ne oldu? Narin'in amcasının avukatı kim, Salim Güran'ın avukatı Seda Toğrul davadan çekildi mi? MasterChef sufle tarifi! En güzel sufle tarifi! sufle tarifi nasıl yapılır? sufle için malzemeler! MasterChef Levrek Marin tarifi! En güzel Levrek Marin tarifi! Levrek Marin tarifi nasıl yapılır? Levrek Marin için malzemeler! MasterChef Karides Güveç tarifi! En güzel Karides Güveç tarifi! Karides Güveç tarifi nasıl yapılır? Karides Güveç için malzemeler! MasterChef Kalamar Tava tarifi! En güzel Kalamar Tava tarifi! Kalamar Tava tarifi nasıl yapılır? Kalamar Tava için malzemeler! MasterChef Midye Pilaki tarifi! En güzel Midye Pilaki tarifi! Midye Pilaki tarifi nasıl yapılır? Midye Pilaki için malzemeler! Antalya elektrik kesintisi! 11-12 Eylül Döşemealtı, Muratpaşa, Manavgat elektrik kesintisi MasterChef Ahtapot Salata tarifi! En güzel Ahtapot Salata tarifi! Ahtapot Salata tarifi nasıl yapılır? Ahtapot Salata için malzemeler! Bursa elektrik kesintisi! 11-12 Eylül Yıldırım, Osmangazi, Gürsu elektrik kesintisi ne zaman gelecek? MasterChef Balıkçı Salatası tarifi! En güzel Balıkçı Salatası tarifi! Balıkçı Salatası tarifi nasıl yapılır? Balıkçı Salatası için malzemeler!
title