Üye Girişi
Haberler

Ümit Milli Takım, İtalya maçı için hazır

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümit Milli Takım, yarın deplasmanda İtalya ile oynayacağı 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçının hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve kadrodaki tüm oyuncuların yer aldığı antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapıldı. İdmanın ikinci bölümünde ise İtalya maçının taktiği üzerinde duruldu.

Ümit Milliler, bu akşam havayolu ile İtalya'nın Bologna şehrine, daha sonra karayolu ile karşılaşmanın oynanacağı Ferrara şehrine gidecek.

Ümit Milli Takımı'nın İtalya maçı aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleci: Doğan Alemdar (Troyes), Emre Bilgin (Fatih Karagümrük), Deniz Dilmen (RAMS Başakşehir)

Defans: Ahmetcan Kaplan (Ajax), Emin Bayram (KVC Westerlo), Taha Altıkardeş (Göztepe), Emir Ortakaya (Kocaelispor), Yasin Özcan (Kasımpaşa), Kazımcan Karataş (MKE Ankaragücü), Ravil Tagir (KVC Westerlo), Metehan Baltacı (Eyüpspor), Uğur Kaan Yıldız (Ümraniyespor)

Orta Saha: Bartuğ Elmaz (Sivasspor), Cihan Çanak (Standard Liege), Emirhan İlkhan (RAMS Başakşehir), Ömer Faruk Beyaz (Hatayspor), Livan Burcu (SV Sandhausen), Vefa Temel (İstanbulspor), Şahin Dik (Giresunspor)

Forvet: Semih Kılıçsoy (Beşiktaş),Emircan Gürlük (FC Orenburg), Erencan Yardımcı (Pendikspor), Enis Destan (Trabzonspor), Bertuğ Yıldırım (Stade Rennais) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Milli Takım İtalya Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ahmet Ziya Güneş kimdir? CHP Konya Selçuklu Belediye Başkan Adayı Ahmet Ziya Güneş Kaç yaşında, nereli? Bedrettin Özdemir kimdir? Zafer Partisi Giresun- Merkez Belediye Başkan adayı Bedrettin Özdemir kaç yaşında, nereli? Mustafa Pekdemir kimdir? Zafer Partisi Giresun- Eynesil Belediye Başkan adayı Mustafa Pekdemir kaç yaşında, nereli? Halil Sofu kimdir? Zafer Partisi Giresun- Espiye Belediye Başkan adayı Halil Sofu kaç yaşında, nereli? Bahar Altay Çaçık kimdir? CHP Konya Meram Belediye Başkan Adayı Bahar Altay Çaçık kaç yaşında, nereli? Özlem Demir kimdir? CHP Konya Kulu Belediye Başkan Adayı Özlem Demir kaç yaşında, nereli? Ramazan Burak Ateş kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Yavuzeli Belediye Başkan adayı Ramazan Burak Ateş kaç yaşında, nereli? Erman Ebçem kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Şehitkamil Belediye Başkan adayı Erman Ebçem kaç yaşında, nereli? Ayhan Tuncal kimdir? Yargıtay Başkan adayı Ayhan Tuncal nereli, kaç yaşında? Muhsin Şentürk kimdir? Yargıtay Başkan adayı Muhsin Şentürk nereli, kaç yaşında? Ömer Kerkez kimdir? Yargıtay Başkan adayı Ömer Kerkez kaç yaşında, nereli? Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca kimdir? Mehmet Akarca nereli, kaç yaşında? Adem Albayrak kimdir? Yargıtay Başkan adayı Adem Albayrak kaç yaşında, nereli? YARGITAY'DA BAŞKANLIK SEÇİMİ I Yeni Başkan kim olacak? Hangi aday önde? Sihirli Annem'in Tuğçe'si kapandı mı? Damla Ersubaşı tesettüre mi girdi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title